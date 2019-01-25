تظاهرة في البصرة للمطالبة بإصلاحات وفرص عمل

الخليج 365/ البصرةتظاهر العشرات قرب ديوان محافظة البصرة، الجمعة، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل واجراء اصلاحات، فيما أصدرت قوات الشرطة بياناً توعدت فيه بمحاسبة أي متظاهر يرتكب أعمال شغب.

وقال مراسل الخليج 365 في البصرة إن عشرات الشباب خرجوا في تظاهرة قرب ديوان المحافظة الواقع في منطقة المعقل وسط اجراءات مشددة فرضتها القوات الأمنية، مبيناً أن المتظاهرين طالبوا بإجراء إصلاحات وتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاسبة الفاسدين.



وفي سياق متصل، أصدرت مديرية الشرطة في البصرة بياناً حذرت فيه من ارتكاب أعمال شغب خلال حصول تظاهرات، وأشارت الى أن "الشرطة ملتزمة بنهجها في مساندة المطالب الشرعية للمتظاهرين، وقد عملنا على حمايتهم وحماية الممتلكات العامة، لكن توجد عناصر مندسة يغيضها الاستقرار وتحاول إحراق البصرة مجدداً".

وأضافت أن "بعض الأشخاص قاموا في الاسبوع الماضي بإحراق كرفان لشرطة النجدة والاعتداء على ضابط شرطة وقطع طرق عامة، وهذا السلوك يؤشر لأجهزتنا الأمنية بأن مجاميع عازمة على خلق الفتنة، مما يدفعنا الى التعامل بحزم مع تلك المجاميع الخارجة عن القانون، إذ أن بعض تلك الأفعال تنطبق عليها المادة (342) من قانون العقوبات التي تصل عقوبتها الى السجن المؤبد".

ودعت المديرية ضمن بيانها المواطنين الى "الابتعاد عن كل ما من شأنه تعكير الأمن الداخلي للمحافظة، وفي نفس الوقت نؤكد أن قواتنا لن تتساهل مع الخارجين عن القانون".

يذكر أن محافظة البصرة شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية تظاهرات احتجاجية شبه اسبوعية للمطالبة بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات وإجراء اصلاحات ومحاسبة الفاسدين، وأكثر تلك التظاهرات حصلت قرب ديوان المحافظة، وبعضها تضمنت إحراق اطارات سيارات وقطع شوارع بها.