المرور تعلن فتح الشارع الذي يربط منطقة الشيخ عمر بأتجاه الفضل وسط بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، الجمعة، فتح الشارع الذي يربط منطقة الشيخ عمر بأتجاه الفضل وسط بغداد.
وقال مدير السيطرة والمخابرة بالمديرية العميد حيدر القصاب في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "باشرت قوة من مديرية مرور بغداد الرصافة بالحملة الثالثة والتسعون لفتح الطرق ورفع التجاوزات ضمن جانب الرصافة بأشراف العميد سامي كاظم التميمي نائب مدير مرور بغداد الرصافة والعقيد احمد عبد الخالق امر قاطع مرور النهضة برفع الصبات وفتح الشارع الذي يربط منطقة الشيخ عمر بأتجاه منطقة الفضل وبأتجاه تقاطع الفضل".
واضاف القصاب، أن "الحملة مستمرة بفتح بقية الطرق والشوارع خدمة للصالح العام".
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