بالفيديو: استعراض عسكري وتخرّج ثلاثمئة منتسب من جهاز مكافحة الارهاب

باستعراض للامكانيات والتكتيكات العسكرية التي يمتلكها جهاز مكافحة الارهاب، احتفلت الاكاديمية التابعة للجهاز، بتخرج اكثر من ثلاثمئة منتسب بدورتين اساسيتين هما الاختصاصات والتدريب. ويشار الى أن مهام جهاز مكافحة الارهاب تتركز على تفكيك الخلايا والشبكات الارهابية ومداهمة اوكارها. وأكد الجهاز استمرار عناصره بهذه المهام خاصة بعد اسناد مسؤولية حماية محافظة كركوك الى القوات الخاصة.





يذكر أنّ جهاز مكافحة الارهاب، كان قد حظي بإشادة واحترام العالم خاصة بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها على داعش في محافظات عدة، ولكونه خليطا متجانسا من المنتسبين يعبر عن وحدة العراق وتأزره. يذكر أنّ جهاز مكافحة الارهاب، كان قد حظي بإشادة واحترام العالم خاصة بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها على داعش في محافظات عدة، ولكونه خليطا متجانسا من المنتسبين يعبر عن وحدة العراق وتأزره. يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.



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