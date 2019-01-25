مقرب منه: امير الايزيديين تحسين بك بحالة حرجة في احدى مستشفيات المانيا

الخليج 365/ كركوكأفاد مقرب من أمير الإيزيديّين في العراق والعالم "تحسين سعيد علي بك" بأن الاخير في حالة صحية حرجة في احدى مستشفيات المانيا، نافيا خبر وفاته.

وقال الصحفي والمقرب من الامير "سامان داوود" لـ الخليج 365، إن "الأمير تحسين سعيد علي بك نقل منذ أيام في مستشفى زيلوه وسط مدينة هانوفر الألمانية"، مشيرا الى أن "الأمير حالته حرجة".

واضاف داوود، أن "الامير يخضع حاليا للعلاج تحت العناية المشددة بالمستشفى".



والأمير تحسين بك، ولد في 15 اب- 1933، في باعدرى التابعة لقضاء الشيخان، الموصل. تم تنصيبه أميرا للايزديين، بترشيح من جدته ميان خاتون، بعد مرور 15 يوما على وفاة والده الأمير سعيد علي بك وذلك في صيف 1944، وبقي بمنصبه منذ لذلك الحين.



مستشفى زيلوه وسط مدينة هانوفر الألمانية

