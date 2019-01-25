بالفيديو: موازنة 2019... بين الأفضل والأسوأ!

رحب عدد من اعضاء اللجنة المالية باقرار مشروع الموازنة في البرلمان. فما هي الفقرة الأهم والأسوأ فيها؟

ومن هذا المنطلق، قال اعضاء اللجنة في مؤتمر صحفي انهم اوقفوا الاقراض الخارجي في الموازنة، مشيرين الى انها كانت مرضية وضمنت حقوق كل المحافظات.

فيما انتقد عضو اللجنة النائب فالح الساري تمرير الموازنة على هذا الشكل، واصفا اياها بانها الاسوأ بتاريخ العراق، داعيا الجميع للطعن بها.



فما كان تعليق النواب؟

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