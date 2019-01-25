وفي هذا السياق، فقد اكد نواب عن الكتل الكردية في مؤتمر صحفي مشترك، انهم شاركوا باقرار مشروع الموازنة المالية بقوة.
وأشاروا الى انه تم طرح مواضيع مختلفة بينها المختصة باقليم كردستان، مبينين ان الموازنة انصفت جميع العراقيين.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الكتل الكردية ترحب باقرار الموازنة وتؤكد انصافها لجميع المكونات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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