بالفيديو: الكتل الكردية ترحب باقرار الموازنة وتؤكد انصافها لجميع المكونات

في ما يخص موضوع موازنة 2019، رحبت الكتل الكردية باقرار مشروع الموازنة الاتحادية.

وفي هذا السياق، فقد اكد نواب عن الكتل الكردية في مؤتمر صحفي مشترك، انهم شاركوا باقرار مشروع الموازنة المالية بقوة.

وأشاروا الى انه تم طرح مواضيع مختلفة بينها المختصة باقليم كردستان، مبينين ان الموازنة انصفت جميع العراقيين.

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