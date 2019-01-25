بالفيديو: كيف علّق الياسري بعد إعادته محافظا للنجف؟

عقب رد المحكمة الإدارية قرار مجلس المحافظة اقالة محافظ النجف لؤي الياسري واعادته الى منصبه، دشن الأخير مؤتمره الصحفي بالدعوة الى طي صفحة الماضي. وأكد بالوقت ذاته ان ملفات فساد بعض الأعضاء احيلت للنزاهة للتحقيق فيها.

وفي السياق نفسه، انقسمت الآراء حول دعوة المحافظ لطي الماضي والبدء من جديد، حيث يراها البعض ضمن صفقات المحاصصة بين الأحزاب، فيما يقول اخرون ان الحكومة مطالبة بكشف الفساد وتجاوز الحزبية.



اضافة الى ذلك، يرى مراقبون ان إقرارالموازنة العامة والتخصيصات المالية الكبيرة للنجف وغيرها من المحافظات، ستفتح شهية الأحزاب لتقاسم المشاريع مالم تشدد الحكومة المركزية الرقابة على أبواب صرف تلك الأموال.

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