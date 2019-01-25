نائب عن ديالى: المخيسة تتعرض لقصف مستمر بالهاونات من القرى المجاورة

الخليج 365/ بغداداعلن نائب عن محافظة ديالى، الجمعة، أن قرية "المخيسة" تتعرض منذ ايام الى قصف بالهاونات من القرى المجاورة، مشيرا الى أن القصف "ما زال مستمراً"، فيما دعا رئيس الوزراء عبد المهدي لارسال قوات أمنية الى للمحافظة.

وقال رعد الدهلكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قرية المخيسة في محافظة ديالى تتعرض الى قصف مستمر ومنذ ايام بقذائف الهاون من قرى مجاورة تسيطر عليها مليشيات تحاول بسط هيمنتها على باقي المناطق بحسب المعلومات التي افادها بعض القادة الامنيين".



وأضاف الدهلكي، أن "الوضع مربك جدا وهناك حالة خوف ورعب لدى المواطنين من تكرار حالات التطهير العرقي والطائفي وكما حصل بعد عام 2007"، داعيا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى "ارسال قوات أمنية الى ديالى لانهاء حالة القصف التي يشنها بعض المجاميع المسلحة على مناطق اخرى".

وتابع، أن "هناك جهود مستمرة لاعادة الاستقرار الى جميع مناطق العراق عموما وديالى خصوصا منذ عدة سنوات وقد كانت لها نتائج جيدة في وأد الفتنة الطائفية، لكن وكما يبدوا فان بعض الجهات لاتريد اعادة الاستقرار وتسعى لخلق الفوضى من جديد في المحافظة".

