المالكي يبحث مع وفد امريكي مسالة تواجد القوات الامريكية في العراق

الخليج 365/ بغدادبحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الجمعة، مع مسؤول ملف شؤون العراق وإيران في خارجية الولايات المتحدة "مسألة تواجد القوات الامريكية" في البلاد، فيما دعا الى مواصلة العمل المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الاخير استقبل بمكتبه اليوم، مسؤول ملف شؤون العراق وإيران في خارجية الولايات المتحدة الامريكية أندرو بيك بحضور السفير دوغلاس سيليمان"، مبينا أنه "تم خلال اللقاء بحث مستجدات الإوضاع السياسية والأمنية والمساعي الجارية لإكمال الكابينة الوزارية، بالاضافة الى مناقشة مسالة تواجد القوات الامريكية في البلاد".



واكد المالكي، بحسب البيان، على "أهمية الاسراع في إكمال الكابينة الوزارية للوصول إلى حكومة قادرة على النهوض بواجباتها ومواجهة التحديات، فضلا عن تحقيق طموحات ابناء الشعب في توفير الخدمات وفرص العمل والنهوض بالواقع التنموي".

ودعا رئيس ائتلاف دولة القانون الى "مواصلة العمل المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين"، مبينا أنَّ "العراق يتبنـَّى إقامة علاقات ثنائيَّة مع دول العالم، تعمل على رعاية المصالح المُشترَكة فى المجالات المُختلِفة، ومُواجَهة التحديات المشتركة".