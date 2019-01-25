منظمة حقوقية: 53 حالة انتحار في ديالى خلال 2018

الخليج 365/ بغدادأعلنت منظمة حقوقية في محافظة ديالى، الجمعة، أن المحافظة شهدت 53 حالة انتحار خلال العام الماضي 2018، عازية اسباب تلك الحالات الى مشاكل اقتصادية واجتماعية ومواقع التواصل الاجتماعي، فيما قدمت عدة مقترحات للحد من الظاهرة.

وقال مدير منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب الخزرجي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "منظمتنا سجلت وخلال دراسة معمقة 53 حالة انتحار في ديالى العام الماضي 2018"، مبينا أن "50 حالة انتحار انتهت بالوفاة، فيما انقذت حالتي وفاة لاناث وحالة واحدة لذكر بوقت قياسي حاولو خلالها إستخدام العقاقير الطبية".



واوضح الخزرجي أن "الحالات التي انتهت بالوفاة مقسمة بين 27 ذكور وتضمنت الشنق الاكثرمنها بواقع 13 حالة والطلق الناري 8 حالات والحرق 5 حالات وسقوط من على مرتفع حالة واحدة"، مشيرا ايضا الى "23 حالة انتحار لاناث كان الحرق الاكثر بمجموع 16 حالة والشنق 5 حالات والغرق حالة واحدة وقطع الوريد حالة واحدة".

وعزت المنظمة ابرز اسباب تلك الحالات، الى "المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبطالة ومواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرة الى أن "الاغلبية مابين 17-25 سنة".

وقدمت المنظمة مقترحات للحد من الانتحار بينها "دعوة علماء الاجتماع لدراسة هذه الحالات، ومطالبة هيئة الاعلام والاتصالات بمراقبة وسائل الاعلام والشبكات العنكبوتية والفضائيات التي تبث مواد ممكن ان تحث على هذه الظواهر وسن قانونا لمقاضاتها قضائيا عن بث هكذا برامج".

ورأت المنظمة ضرورة "مطالبة الوقفين السني والشيعي بتثقيف المجتمع بمخاطر هذه الظواهر لإنخفاض الواعز الديني لدى الاغلبية ممن اقدموا على الانتحار"، كما اقترحت "بفتح مراكز مجتمعية لتنمية الشباب اليافعين لتشجيع قدراتهم والقضاء على اوقات فراغهم".

ودعت المنظمة الى "ايجاد دور حقيقي للباحث الاجتماعي في التعليم بدءا من رياض الاطفال والتعليم الابتدائية وصعودا لإيجاد الرصانة العلمبة والتحصين الفكري لجيل محلط من العنف والحروب التي مر بها البلاد".

وتعد منظمة ديالى لحقوق الانسان منظمة حقوقية ومجتمعية غير حكومية.

