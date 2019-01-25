أردوغان يعلن موقفه من الأحداث في فنزويلا: تصريحات ترامب صدمتني

الخليج 365/ بغدادأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن ما يجري في فنزويلا أمر غير مقبول، مؤكدا على ضرورة احترام الرئيس المنتخب.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيسة مالطا، ماري لويز كوليرو بريكا، في أنقرة، "ينبغي احترام الرئيس المنتخب وإن لم تحترموه فهذا لن يسمى ديمقراطية".

وأضاف "ينبغي على الذين يدافعون عن الديمقراطية أن يقفوا في صف من يكافح لأجلها والرؤساء المنتخبين".



وأوضح أن "نيكولاس مادورو هو الرئيس المنتخب لفنزويلا، ولكن هناك من لا يتقبله وعلى رأسهم دول مجموعة ليما".

وأكد أن "تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول فنزويلا أثارت صدمته، فهو شخص يؤمن بالديمقراطية".

وقال أردوغان "إن اتباع بعض الأساليب بطرق تتنافى مع الإرادة الوطنية أمر خاطئ، وهذا ما يجري في فنزويلا حاليا، بيد أننا لا نستطيع تقبله".

واستطرد قائلا "كان الرئيس مادورو قد اتصل بنا مباشرة خلال تعرضنا لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/ يوليو 2016، في حين امتنعت دول الاتحاد الأوروبي عن ذلك".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومنظمة الدول الأمريكية اعترفت يوم أمس الأربعاء، برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه "رئيساً مؤقتاً" للبلاد.

