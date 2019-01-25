نائبة عنها: واسط لم تنصف بالموازنة وحرمت من المنح والقروض

الخليج 365/ بغداداكدت النائبة عن محافظة واسط ايناس المكصوصي، الجمعة، أن المحافظة لم يتم شمولها باي نسبة من القروض والمنح الموجودة بالموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019، معتبرة ان المحافظة ظلمت ولم يتم انصافها بالموازنة.

وقالت المكصوصي في حديث لـ الخليج 365، ان "الموازنة كانت فيها نقاط ايجابية في بعض جوانبها، لكن بما يخص تخصيصات محافظة واسط فلم تكن عادلة او منصفة لها"، مبينة ان "المحافظة حرمت من العديد من حقوقها ولم يتم شمولها باي تخصيصات من المنح والقروض".



واضافت المكصوصي، اننا "وحين الاستفسار عن اسباب عدم شمول المحافظة بالقروض كان الجواب بان الجداول اعدت بوقت سابق ، لكن علمنا فيما بعد بان هنالك محافظات اخرى تم ادراجها بوقت قريب جدا ولم يتم ادراج واسط من ضمنها"،مشددة على ان "المنطق والعدالة كانت تستوجب النظر لجميع المحافظات برؤية ومنطوق واحد على اساس الحاجة والحقوق وان لايتم وضع الحصص بانتقائية".

يشار الى ان مجلس النواب صوت في ساعة متاخرة من مساء 23-24 كانون الثاني 2019 على الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019.

