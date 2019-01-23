"فيسبوك" يغلق حساب اللاعب بسام الراوي

الخليج 365/ بغدادحُجب الحساب الرسمي للاعب القطري المجنس ذو الاصول العراقية "بسام الراوي"، من على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الاربعاء.

ويبدو ان اغلاق صفحة الراوي (اللاعب القطري المجنس من اصل عراقي)، جاء بعد حملة تبليغات عن الحساب نفذها جمهور عراقي غاضب، سيما بعد نشر الراوي صورا ومقاطع فيديو تظهر احتفاءه بالفوز على المنتخب العراقي.





واشعل الراوي، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسجيله هدف الفوز لمنتخب قطر في مرمى العراق ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا، مساء امس الثلاثاء.

وادعت بعض المواقع والصفحات، بأن اللاعب عرض خدماته على العراق عام 2015، لكن تم رفضه من قبل المدرب عبد الغني شهد، الامر الذي دفعه للانضمام الى صفوف المنتخب القطري، الامر الذي نفاه شهد جملة وتفصيلا.

وشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة ضد الصفحات الخاصة باللاعب ووصفت احتفاله بـ"الاستفزازي".

وبدأ البعض يقارن بينه وبين اللاعب الالماني التركي الاصل مسعود اوزيل، حين سجل هدفاً في مرمى تركيا ورفض الاحتفال، بينما دافع البعض الاخر عن اللاعب ووصفوا ماقام به الراوي بـ"الامر الطبيعي" كونه اصبح قطرياً.

ومثل بسام الراوي منتخب قطر للشباب، لاول مرة حين لعب امام السنغال في بطولة الكوديا الدولية 2015 تحت 21 عاماً، بعدما دخل بديلا لزميله تميم المهزيع في الدقيقة 67 تحت قيادة مدرب قطر الحالي فليكس سانشيز.