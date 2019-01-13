القبض على متهم بحوزته مبالغ مزورة في منفذ الشلامجة الحدودي بالبصرة

الخليج 365/ البصرةأفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الأحد، بأن مفرزة من شرطة الكمارك ألقت القبض في منفذ الشلامجة الحدودي على متهم عراقي لمحاولته تهريب مبلغ مالي مزور الى العراق من فئة 25 ألف دينار.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مفرزة من شرطة الكمارك في المنطقة الرابعة ألقت القبض داخل صالة المسافرين الوافدين في منفذ الشلامجة الحدودي الواقع في قضاء شط العرب على متهم عراقي لحيازته مبلغاً مالياً مزوراً كان يروم إدخاله الى العراق".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المبلغ المزور بحدود مليونين و500 ألف دينار من فئة 25 ألف دينار".

يذكر أن محافظة البصرة شهدت في غضون الأعوام السابقة القاء القبض على كثير من المتهمين بتداول مبالغ مالية مزورة، وأواخر عام 2017 تم القاء القبض على متهمين يمتلكون مطبعة لتزوير العملة تتضمن أجهزة حديثة للتزوير باستخدام أحبار فسفورية.

