حالة الطقس لايام الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء

الخليج 365/ بغدادنشرت هيئة الانواء الجوية، السبت، حالة الطقس لليوم ولغاية الاربعاء المقبل، فيما اشارت الى ان الطقس سيشهد تساقط زخات مطر وثلوج.

وقالت الهيئة في تقرير لها تابعته الخليج 365، ان "طقس اليوم السبت سيكون غائما في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية من االبلاد، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة ليوم امس".





واضافت ان "طقس يوم الاحد سيكون للمنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائما مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة، اما في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائم جزئي يتحول تدريجيا في الى غائم مصحوب بتساقط امطار".

وتابعت ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون في المنطقة غائم جزئي مصحوب بتساقط زخات مطر تتحول تدريجيا الى صحو، اما في المنطقتين الشمالية والجنوبية سيكون الطقس فيهما غائم ممطر مع تساقط الثلوج شمالا".

واكدت الهيئة ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا، اما في المنطقة الشمالية سيكون غائما الى غائم جزئي مع تساقط زخات مطر وثلوج".

واشارت الهيئة الى ان "طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائم ممطر مع تساقط الثلوج في المنطقة الشمالية".



