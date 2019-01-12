- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نشرت هيئة الانواء الجوية، السبت، حالة الطقس لليوم ولغاية الاربعاء المقبل، فيما اشارت الى ان الطقس سيشهد تساقط زخات مطر وثلوج.
وقالت الهيئة في تقرير لها تابعته الخليج 365، ان "طقس اليوم السبت سيكون غائما في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية من االبلاد، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة ليوم امس".
واضافت ان "طقس يوم الاحد سيكون للمنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائما مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة، اما في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائم جزئي يتحول تدريجيا في الى غائم مصحوب بتساقط امطار".
وتابعت ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون في المنطقة غائم جزئي مصحوب بتساقط زخات مطر تتحول تدريجيا الى صحو، اما في المنطقتين الشمالية والجنوبية سيكون الطقس فيهما غائم ممطر مع تساقط الثلوج شمالا".
واكدت الهيئة ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا، اما في المنطقة الشمالية سيكون غائما الى غائم جزئي مع تساقط زخات مطر وثلوج".
واشارت الهيئة الى ان "طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائم ممطر مع تساقط الثلوج في المنطقة الشمالية".
كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس لايام الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.