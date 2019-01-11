العزل والمحاكمة للمقصرين بتمرد وإحراق معتقل للفتيات في بغداد

اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلن في بغداد عن صدور عقوبات بالطرد والمحاكمة والاعفاء من المنصب للعديد من المشرفين على معتقل الفتيات المشردات في بغداد إثر حصول تمرد وحريق فيه الجمعة ما إدى إلى مقتل وإصابة حوالي ثلاثين منهن.. فيما استدعت الخارجية العراقية قنصلها العام بمدينة مشهد الإيرانية لظهوره بفيديو دعائي إيراني.

وكشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي باسم عبد الزمان عن نتائج التحقيق في تمرد وحريق معتقل الفتيات مؤكدا وجود تقصير من قبل بعض العاملين منوها إلى أنّ تمرد المحتجزات في يوم الحريق كان بسبب منع الحراس لهن من الخروج لان التعليمات لاتسمح بمغادرة السجن الذي يطلق عليه "دار المشردين" إلا بموافقة القاضي.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحافي في بغداد مساء امس تابعت تفاصيله ""الخليج 365"" ان الحريق نشب بسبب اشعال مادة الاسفنج من "ولاعة سيكاير" حصلن عليها النزيلات من أحد الضباط الذين كانوا يحاولون تهدئتهن من خلال السكائر.. واتهم بعض العاملين في المركز بالتقصير بناء على النتائج الاولية للتحقيق حيث لم يكن تعاملهم مع الحادث بالشكل المطلوب منوها إلى احالة ملف التحقيقات بالحادث إلى القضاء.

وأشار إلى أنّ وزارته اصدرت العديد من العقوبات بحق المقصرين تراوحت بين العزل من الوظيفة والاحالة للقضاء والاعفاء من المنصب اضافة لعقوبات أخرى.

وقال وزير العمل انه وجه بإغلاق الدارين القديمتين للاناث والذكور اللذين يضم الواحد منهما 57 مشردا ونقلهم إلى دار البيت الآمن المؤهل حديثا.

واضاف ان وزارته قامت بالتحقيق مع اكثر من 30 من المعنيين في دار المشردات فضلا عن قيام الوزير شخصيا باجراء التحقيق مع احدى الناجيات من الحادثة التي تسببت بمقتل ست من المودعات نتيجة قيامهن بتمرد واعمال شغب مبيتة ولم تفلح محاولة التهدئة التي قام بها احد الضباط الذي وجه بعزلهن في غرفة لمنع اي تطور لكنهن اصررن على غلق الابواب بالاسرَّة وقمن بحرق الاسفنج بعد حصولهن على سكائر من الضابط الذي حاول تهدئة الموقف.

وأشارت وزارة العمل في بيان إلى أنّ المشردين او المشردات لم يرتكبوا اية جنحة او جريمة ليتم ايواؤهم في هذه الدور وانما هم فئة من المجتمع لا يوجد لديهم اهل يؤونهم او يرفض اهلهم ايواءهم لذلك تنهض الوزارة بمسؤوليتها في تقديم الخدمات لهم وايوائهم وتأهيلهم وفقاً لبرامج معدة لهذا الغرض حيث يشرف على الدور موظفون مدنيون ينقسم عملهم بين مراقب او مراقبة وباحث اجتماعي وحارس ومدير الدار اضافة إلى قوة عسكرية تتولى الحماية الخارجية.

ويوم الجمعة الماضي قتلت ست نساء وأصيبت 25 أخريات بجروح أثر أعمال شغب أعقبها نشوب حريق داخل معتقل الفتيات تابع لدائرة الاصلاح الاجتماعي ويقع في منطقة الأعظمية بضواحي بغداد الشمالية. وأكد مصدر طبي أن بعض النساء الجريحات تعرّضن للطعن بسكين.

وتودع فتيات مشرّدات ومتسولات جميعهن فوق 18 عامًا في هذا المعتقل الذي لا يضم مدانات بجرائم إرهابية أو جنائية.



الخارجية العراقية تستدعي قنصلها بمشهد لظهوره بفيديو دعائي

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم عن استدعاء القنصل العراقي العام في مدينة مشهد الإيرانية ياسين شريف انصيف على خلفية ظهوره بشريط فيديو يروج فيه لمركز إيراني للتجميل وزراعة الشعر.

وقالت الخارجية العراقية في بيان مقتضب ان "وزير الخارجية محمد علي الحكيم وجه بأستدعاء القنصل العام العراقي في مشهد إلى مركز الوزارة على خلفية الفيديو المتداول" من دون توضيح طبيعة الفيديو أو مضمونه.

لكن ""الخليج 365"" اطلعت على الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبره ناشطون ترويجا تجاريا يتناقض مع مهمة القنصل انصيف الدبلوماسية.

ويظهر القنصل العراقي في الفيديو ومدته دقيقتان و55 ثانية وهو يروج لمركز "إيرانا" لزراعة الشعر وعمليات التجميل في مدينة مشهد داعيا العراقيين إلى زيارته والاستفادة من خدماته التي قال انها ممتازة في تقديم مختلف الخدمات الطبية ومنها زراعة الشعر وتنظيف الاسنان وتقويم الانف ومشاكل العقم وخدمات اخرى.



فيديو القنصل العراقي في مدينة مشهد الإيرانية:

وأشار إلى أنّ الاسعار التي يتقاضاها المركز معقولة.. موضحا ان عشرات العراقيين يراجعونه يوميا وهو من المراكز المشهورة وانه اطلع على خدماته الطبية والصحية واصفا اياها بالمثالية على حد قوله.

واضاف القنصل انصيف قائلا ان للمركز صفحة على فيسبوك يمكن الاطلاع من خلالها على الخدمات التي يقدمها للمحتاجين إلى علاجاته الطبية.