

تنشر وكالة الخليج 365، وثيقة صادرة من محافظ البصرة اسعد العيداني بشأن اعفاء مدير مجاري البصرة من منصبه. الخليج 365/ بغدادتنشر وكالة الخليج 365، وثيقة صادرة من محافظ البصرة اسعد العيداني بشأن اعفاء مدير مجاري البصرة من منصبه. وبحسب الوثيقة فأن "محافظ البصرة اسعد العيداني اصدر امرا اداريا باعفاء مدير مجاري البصرة المهندس احمد ثجيل من منصبه". وتضمنت الوثيقة ايضا "تكليف خالد نجم عبدالله بإدارة مديرية مجاري البصرة وكالة لحين اختيار مدير جديد".







كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. اعفاء مدير مجاري البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.