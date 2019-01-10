نقابة الأكاديميين تدين القبض على تدريسي في جامعة البصرة

الخليج 365/ البصرةأفاد مصدر أمني بأن قوة أمنية ألقت القبض على تدريسي في جامعة البصرة بموجب مذكرة قضائية، فيما دعت نقابة الأكاديميين في المحافظة أعضائها الى الاستعداد للمشاركة في وقفة للمطالبة بإطلاق سراحه.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية ألقت القبض على التدريسي في كلية العلوم بجامعة البصرة د. أحمد يحيى عيسى تنفيذاً لمذكرة قضائية"، مبيناً أنه "قيد التحقيق حالياً لدى إحدى الجهات الأمنية في المحافظة".



بدوره، قال نقيب الأكاديميين العراقيين في البصرة حسين العيداني إن "النقابة تدين اعتقال الأستاذ الجامعي د. أحمد يحيى عيسى نتيجة دعاوى كيدية مرفوعة ضده"، مضيفاً أن "النقابة تدعو الأكاديميين في المحافظة الى الاستعداد لوقفة احتجاجية".

يشار الى أن جامعة البصرة لم يصدر منها لغاية الآن أي تعليق حول القبض على أحد أساتذتها، ولم يتضح إذا كان القبض عليه بسبب مشاكل تتعلق بعمله الوظيفي، أو نتيجة مشاكل أو خلافات شخصية لا علاقة لها بعمله في الجامعة.

