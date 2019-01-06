المرور العامة تعلن اعادة افتتاح شارع حيوي شمالي بغداد

الخليج 365/ بغدادأعلنت مديرية المرور العامة، الاحد، عن اعادة شارع حيوي ضمن محلة 302 في حي المغرب شمالي بغداد.

وقال مدير السيطرة والمخابرة في المديرية العميد حيدررشيد القصاب، إن "قوة من مديرية مرور بغداد الرصافة وبالتعاون مع امانة بغداد قامت بفتح شارع ضمن زقاق 10المحلة 302 حي المغرب"، مبينا أن "هذا الشارع يربط ساحة البلاط الملكي باتجاه منطقة الكسرة على الجانب الأيمن".



وأَضاف القصاب، أن "هذا الاجراء سيساعد المواطنين الكرام ضمن المحلة المذكورة الانتقال بين الازقة بكل حرية ويخفف الزخم على منطقة الوزيرية والكسرة"، مؤكدا أن "الحملة مستمرة بفتح بقية الطرق والشوارع خدمة للصالح العام".

وتعلن مديرية المرورؤ العامة بشكل شبه يومي عن اعادة افتتاح طرق مغلقة منذ سنوت طولية، بحسب توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.

