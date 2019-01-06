الجمعيات الفلاحية: وباء مجهول اصاب 4000 مزرعة للطماطم في الزبير

الخليج 365/ بغداد

كشف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية حيدر العصاد العبادي، الاحد، عن اصابة 4000 مزرعة للطماطم في قضاء الزبير بمحافظة البصرة بـ"وباء مجهول".

وقال العبادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وباءً مجهولا اصاب محصول الطمامم في قضاء الزبير تسبب باضرار جسيمة للفلاحين ولم نعلم اسبابه بعد".

وأضاف العبادي، أن "اكثر من 4000 مزرعة اصيبت بشكل متفاوت و250 مزرعة بشكل كامل"، مشيرا الى أن "الاصابة تركزت في اللحيس وام النعيج في قضاء الزبير ضمن محافظة البصرة".



ولفت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية الى أن "محصول الطماطم في قضاء الزبير تعرض الى وباء مجهول لم تتم تسميته بعد اصابة عدد كبير من مزارع الطماطم وتزامن مع منع وزارة الزراعة من استيراد هذا المحصول".

وكانت وزارة الزراعة أعلنت، في (18 تشرين الثاني 2018)، عن حصول الموافقة بمنع استيراد محصول الطماطم، عازية ذلك الى وفرة المنتج المحلي.

