هزة ارضية تضرب بغداد وعدد من المحافظات

الخليج 365/ بغدادضربت هزة ارضية، اليوم الاحد، العاصمة بغداد وعددا من المحافظات.

وضربت الهزة الارضية التي لم يعرف مدى قوتها، العاصمة بغداد وعددا من المحافظات، وقد شعر بها الأهالي في معظم ارجاء البلاد.

ولم يعرف حتى الآن إن كانت قد ادت الى الحاق اضرار بشرية او مادية.

يذكر أن العاصمة بغداد ومحافظات العراق شهدت، خلال العامين الماضيين عدد من الهزات الارضية التي ادت الى اضرار بشرية ومادية.

