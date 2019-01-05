عنف وحريق بسجن ببغداد يصرع ويصيب عشرات الفتيات

اسماء السيد - أسامة مهدي: قتلت 9 فتيات مشردات سجينات واصيبت حوالي ثلاثين اخريات في حريق نشب عقب اعمال عنف في مأواهن ببغداد اليوم فيما فتحت السلطات تحقيقا في الحادث. بينما اعلن مركز رقمي ان 70 بالمائة من سياسيي العراق يستخدمون اجهزتهم للايفون للتغريد على منصة تويتر.

وقد أمر وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي باسم عبد الزمان بفتح تحقيق عاجل برئاسة وكيل الوزارة الاقدم بملابسات الحريق الذي اندلع في دار تأهيل المشردات السجينات بمنطقة الاعظمية في ضواحي بغداد الشمالية فيما بدأت وزارة الداخلية واجهزة الادلة الجنائية تحقيقات مماثلة لمعرفة سبب الحادث الذي تشير المعلومات الاولية الى انه جاء نتيجة قيام مجموعه من الفتيات المودعات المحكومات في الدار باعمال شغب نتيجة مشاجرة بينهن وحصول حريق تمكنت اجهزة الدفاع المدني من اطفائه فيما بعد. واكد الوزير لدى تفقده الدارانه "سيتم إحالة المتسببين بهذا الفعل غير الانساني الى القانون لينالوا جزائهم العادل" بحسب قوله.

وقد تم نقل باقي المودعات الى البيت الآمن التابع للوزارة حيث باشر الوزير بالاتصال بالمفوضية العليا لحقوق الانسان لغرض التحقيق بالموضوع وتقديم راي محايد عنه .. واعدا بنشر جميع نتائج التحقيق حال انجازها من قبل اللجنة التحقيقية في الوزارة.

وكان حريق نشب في دار المشردات الاحداث بمنطقة الأعظمية في العاصمة العراقية وهو دار لتأهيل المشردات الإناث الأحداث في الاعظمية وتابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ومن جهتها ابدت مفوضية حقوق الانسان قلقها مما حصل في دار تأهيل المشردات الإناث الأحداث، وقالت عضو المفوضية فاتن عبد الواحد الحلفي في بيان انه قد تم تكليف فريق رصدي لمتابعة الحالة مع الجهات المسؤولة.

ثلثا كبار سياسيي العراق يستخدمون الاي فون

كشف مركز الاعلام الرقمي العراقي اليوم عن استخدام70 بالمائة من السياسيين العراقيين لاجهزتهم الآيفون للتغريد على منصات توير.

واشار المركزفي تقرير الجمعة تابعته ""الخليج 365"" الى انه اجرى رصدا شمل اهم الحسابات التابعة للسياسيين العراقيين على تويتر فتبيّن من خلاله ان اغلبهم يستخدم اجهزة ايفون للتغريد على منصة تويتر وعلى نحو يشكل مانسبته 70% من الحسابات التي تابعها فريق المركز.

واضاف "ان كلا من حساب رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحساب المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية وحساب المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي يستخدمون جهاز الايفون في حين لم يظهر نوع الجهاز المستخدم في التغريد من حساب عبد المهدي بسبب استخدامه الفيسبوك للربط مع منصة تويتر".

واوضح مركز الاعلام الرقمي ان هذا الامر لا يقتصر على المسؤولين العراقيين حيث ذكرت تقارير سابقة ان الرئيس الاميركي دونالد ترمب يمتلك جهازي ايفون احدهما خصصه للتغريد فقط.

وكان المركز قد اكد في الاول من الشهر الحالي حذف شركة فيسبوك لعشرات الصفحات السياسية العراقية المزيفة بأسم الرؤساء العراقيين الثلاثة للجمهورية والحكومة والبرلمان.

وقال انه تم حذف 80 صفحة سياسية عراقية مزيفة تنتحل صفات الرؤساء العراقيين الثلاثة : الرئيس برهم صالح ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وأوضح المركز في بيان صحافي الاربعاء تابعته ""الخليج 365"" ان شركة فيسبوك حذفت 18 صفحة مزيفة تنتحل صفة الرئيس صالح و31 صفحة تنتحل اسم عبد المهدي وازالت 30 صفحة مزيفة باسم الحلبوسي فضلا عن صفحات اخرى وهمية تزعم عائديتها لبعض السياسيين العراقيين.

واشار المركز الى ان الفيسبوك مستمر في ازالة الحسابات السياسية المزيفة التي تقوم بنشر الاكاذيب والمعلومات المضللة في منصة الفيسبوك ما تؤثر بشكل مؤكد على تجربة المستخدم مع هذه المنصة فضلا عن تأثيرها على الرأي العام عبر معلومات غير حقيقية.