الانواء الجوية تنشر التقرير الخاص بالهزة التي ضربت خانقين اليوم

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة النقل، السبت، ان مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية فجر اليوم السبت في ايران قرب قضاء خانقين بديالى.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تسجيل هزة أرضية فجر اليوم السبت في قصر شيرين ايران والتي تبعد 21 كم عن جنوب شرق خانقين بديالى"، مبينا ان "قوتها بلغت 3,8 درجة على مقياس رختر".



واضافت ان "المواطنين قد شعروا بها شعورا خفيفاً ولم ترد انباء عن حصول أضرار".

يذكر ان العراق قد تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الارضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع ايران.



