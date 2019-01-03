بالصور.. رفع كتل كونكريتية تمهيدا لاعادة افتتاح شارع مهم وسط بغداد

الخليج 365/ بغداد بعدسة علي جاسمباشرت قيادة عمليات بغداد، الخميس، برفع كتل كونكريتية من شارع حيوي ومهم وسط بغداد تمهيدا لاعادة افتتاحه.

وقال رئيس اركان القيادة اللواء الركن حامد جارالله اللامي في حديث لـ الخليج 365، ان "الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد باشر برفع الكتل الكونكريتية من الشارع الذي يربط بين الجادرية باتجاه الزيوت النباتية اسفل جسر الطابقين وسط بغداد".



واضاف اللامي ان "ذلك جاء بهدف اعادة افتتاح الشارع"، مشيرا الى ان "اعادة افتتاح الشارع سيخفف من الزخم المروري الحاصل في تقاطع الجادرية قرب جامعة بغداد وساحة الطابقين".

يذكر أن بغداد تشهد بين فترة واخرى اعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة منذ سنوات لدواع أمنية ورفع الحواجز الكونكريتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.



