العثور على مخزن لبيع لحوم الحمير في كربلاء

الخليج 365/ كربلاءأفاد مصدر امني في محافظة كربلاء، الخميس، بأن قوة امنية عثرت على مخزن لبيع لحوم الحمير في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من مديرية استخبارت ومكافحة الإرهاب في كربلاء، عثرت، اليوم، على مخزن لبيع لحوم الحمير في إحدى مناطق مركز المدينة".

وأوضح المصدر، أن "المخزن يحتوي على كميات كبيرة من لحوم الحمير"، مؤكدا أنه "تمت السيطرة على المخزن بشكل كامل وفتحت تحقيق في الموضوع".



يذكر أن القانون العراقي النافذ يعد بيع "لحوم الكلاب والحمير او غيرها" من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري على أنها لحوم خراف أو أبقار أو غيرها "جريمة من الجرائم المتعلقة بالصحة ومبادئ الدستور العامة"، ويعاقب مرتكب "هذه الجريمة" مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.