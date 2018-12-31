الشوارع المتوقع قطعها مساء اليوم في بغداد

الخليج 365/ بغدادكشف مصدر امني في بغداد، الاثنين، عن الشوارع المتوقع قطعها مساء اليوم في العاصمة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الخطة الامنية التي ستطبق عصر اليوم لتامين احتفالات رأس السنة الميلادية في بغداد لا يوجد فيها قطوعات"، مبينا ان "هناك توقعات بقطع عدد من الطرق اذا لزم الامر".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الشوارع المتوقع قطعها اليوم القريبة من المسرح الوطني وفلكة كهرمانة ، اضافة الى شارع الربيعي في منطكقة زيونة وشارع مول زيونة"، مشيرا الى ان "شارع متنزه الزوراء ومول بغداد وبرج بغداد ايضا من المتوقع قطعها امام حركة العجلات، اضافة الى تقاطع الرواد في المنصور".



وكشف مصدر امني، امس الاحد، عن تفاصيل الخطة الامنية الخاصة بتامين احتفالية راس السنة الميلادية، وفيما اشار الى انها ستطبق اعتبارا من عصر يوم غد، اكد انه سيكون هناك انتشار امني لدوريات النجدة امام المطاعم والمتنزهات وقاعات المناسبات للتأمين، مع انتشار العنصر الاستخباري المدني الذي سيكون له دور في تأمين وملاحظة اي حالة تثير الشك.