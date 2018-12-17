الحكيم بعد لقائه عبد المهدي: على القوى السياسية تحمل مسؤوليتها والتنازل للعراق

هل تتوقع ان الحكومة العراقية قادرة على تطبيق قانون التجنيد الالزامي في حال اقره البرلمان ؟ النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

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