لجنة التربية بمجلس البصرة: سوف يتم التعاقد مع آلاف المدرسين الجدد

الخليج 365/ البصرةأعلنت لجنة التربية في مجلس محافظة البصرة، الاثنين، أن الدرجات الوظيفية التعويضية الناجمة عن حركة الملاك لن تحل مشكلة نقص الكوادر التربوية والتعليمية في مدارس المحافظة، وأشارت الى قرب التعاقد مع آلاف المدرسين الجدد.

وقال رئيس اللجنة أمين منصور في حديث لـ الخليج 365، إن "الدرجات الوظيفية التعويضية المخصصة لمديرية التربية في البصرة والناجمة عن حركة الملاك تبلغ 2041 درجة، ولدينا بحدود 1550 مدرساً ومعلماً يعملون بصيغة عقود مؤقتة ستكون لهم الأولية في الحصول على تلك الدرجات من أجل تثبيتهم على الملاك الدائم"، مبيناً أن "موضوع تثبيت جميع المدرسين والمعلمين المتعاقدين لم يحسم لغاية الآن، وتم عقد أكثر من اجتماع مع المحافظ بهذا الشأن، إذ هناك عقبات وتحديات، منها أن أحد الأقضية مخصصة له 100 درجة وظيفية ضمن حركة الملاك، ولكن في مدارس القضاء يعمل 150 مدرساً ومعلماً متعاقداً، وبالتالي هناك مشكلة في تثبيتهم كلهم".



وأشار منصور الى أن "التعيينات المتعلقة بحركة الملاك التي أعلنت مديرية التربية بدء التقديم عليها قبل ساعات لن تحل مشكلة نقص الكوادر التربوية والتعليمية في مدارس البصرة"، مضيفاً أن "خطوتنا الثانية بعد انجاز التعيينات الخاصة بحركة الملاك ستكون باتجاه التعاقد مع آلاف المدرسين الجدد للعمل في مدارس المحافظة".

يذكر أن قطاع التربية في البصرة يواجه تحديات ومشاكل عديدة أكثرها ناجمة عن ضعف التخصيصات المالية، ومنها مشكلة نقص المباني المدرسية، حيث تحتاج المحافظة بحسب تقديرات رسمية الى بناء اكثر من 600 مدرسة جديدة، وبسبب ذلك النقص نشأت خلال الأعوام الماضية ظاهرة تناوب أكثر من مدرسة على الدوام في بناية واحدة، كما تعاني المديرية من نقص الكوادر التربوية والتعليمية، الأمر الذي اضطر الحكومة المحلية في البصرة قبل أعوام قليلة الى توظيف المئات بصيغة عقود للعمل كمدرسين ومعلمين في المدارس الحكومية.

