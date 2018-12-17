التربية تصدر بياناً بشأن انباء الاضراب والاعتصام وتؤكد: جادون بمراجعة المنهج

الخليج 365/ بغداداعلنت وزارة التربية، الاثنين، أنها جادة بمراجعة المنهج من خلال لجنة تنسيقية عليا شكلت لهذا الغرض، فيما أكدت أن هناك جهات غير مسؤولة تحاول النيل من العراق والعملية التربوية.

وقال وكيل الوزارة للشؤون الادارية ابراهيم حسن عبد ولي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "عهدنا بنقابتنا لقد أثبتت كما في سابق عهدها أنها في خدمة المعلم والعملية التعليمية"، موضحاً أن "موقفاً آخر مشرف لنقابة المعلمين تنفي فيه دعوتها إلى الإضراب والاعتصام وتوكد بأن هناك جهات غير مسؤولة تحاول النيل من العراق والعملية التربوية".

وأضاف أن "الوزارة جاده ومنذ حوالي سنة بمراجعة المنهج وخصوصا مادة الرياضيات للمراحل الدراسية الأولى وأيضا مراجعة منهج الدراسة الاعدادية (الإحيائي والتطبيقي)من خلال لجنة تنسيقية عليا شكلت لهذا الغرض من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية برئاسة رئيس هيئة المستشارين الدكتور عبدالكريم".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت انباءً عن سعي لاضراب واعتصام في المدارس خلال الاربعاء والخميس المقبلين من اجل تغيير المنهج الدراسي.