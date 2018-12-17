نائب عن سائرون يطالب عبد المهدي بعرض أعضاء مجلس الأمناء للتصويت عليهم بالبرلمان

الخليج 365/ بغدادطالب النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، الاثنين، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعرض أعضاء مجلس الأمناء للتصويت عليهم بالبرلمان، داعية الى انهاء عمل الهيئات بالوكالة.

وقال الربيعي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نطالب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بعرض اسماء أعضاء مجلس الأمناء في شبكة الاعلام العراقي على مجلس النواب لغرض التصويت عليهم".

وأضاف أن "الأعضاء الحالين انتهت مدتهم القانونية حسب قانون الشبكة وكانت مدة بقائهم بتمديد من قبل مجلس الوزراء السابق"، داعياً الى "انهاء عمل الهيئات بالوكالة كوّن اغلبها كانت تدار بحسب العلاقة والقرب من الحكومات السابقة بعيدا عن التخصص والمهنية".

كما طالب بـ"عدم القبول بالسياسيات السابقة التي كانت تدير الكثير من المرافق المهمة في الدولة العراقية عبر بوابة الوكالة والتي بدورها اساءت لعمل تلك المؤسسات وجعلت منها نافذة للفساد واستهداف الخصوم"، مطالباً رئاسة مجلس النواب بـ"وضع اعادة مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي على جدول اجتماع المجلس ليوم غد الثلاثاء لوجود مخالفات قانونية في عودتهم".

ودعا الربيعي رئيس الوزراء الى "عدم السماح لاعضاء مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي بالمباشرة بمهامهم الا بعد عرض الموضوع على مجلس النواب لكون الشبكة من الهيئات المستقلة".

وتابع "على رئيس الوزراء ايقاف مباشرتهم لحين عرضهم على مجلس النواب للنظر بشأنهم لانهم جميعا أتموا المدة القانونية حسب قانون الشبكة 4 أعوام كما ان بعضهم تجاوز 8 أعوام مثل السيد علي الشلاه والسيد فضل فرج الله علما ان كلاهما ينتميان الى حزب واحد".