عبد المهدي: عازمون على دعم مؤسسات الدولة وتطوير الاقتصاد واستثمار الثروات

الخليج 365/ بغدادأعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، عزم حكومته دعم مؤسسات الدولة وتطوير الاقتصاد واستثمار الثروات الوطنية وتنويع مصادرها، فيما اكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاوربي ديفيد مكالستر دعم البرلمان للعملية السياسية والتجربة الديمقراطية في العراق.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل اليوم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاوربي ديفيد مكالستر والوفد المرافق له، وجرى التأكيد على اهمية تطوير العلاقات بين العراق والدول الاورربية ودعم التعاون بين البرلمان العراقي والبرلمان الاوربي بما يخدم المصالح المشتركة".



وأضاف عبد المهدي، بحسب البيان، أن "العراق يعتز بتنوعه الديني والقومي والمذهبي، وجميع العراقيين قدموا اغلى التضحيات دفاعا عن وطنهم وتمكنوا بوحدتهم من هزيمة داعش"، مشيرا الى "عزم الحكومة العراقية دعم مؤسسات الدولة وتطوير الاقتصاد واستثمار الثروات الوطنية بالشكل الامثل وتنويع مصادرها، والترحيب بمساهمة الدول الصديقة في جهود اعمار العراق".

من جهته، اكد مكالستر، "دعم البرلمان الاوربي للعملية السياسية والتجربة الديمقراطية وللجهود التي تبذلها الحكومة العراقية في استقرار واعمار العراق وانهاء معاناة العراقيين الذين تضرروا من الارهاب في جميع المحافظات".

