الحلبوسي والجبير يبحثان تسهيل حصول العراقيين على التأشيرة

الخليج 365/ بغدادبحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الاثنين تسهيل حصول العراقيين على التأشيرة والاسراع في بنصب اجهزة في العاصمة بهذا الغرض.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له التقى، اليوم الاثنين، في إطار زيارته إلى المملكة العربية السعودية وزير الخارجية السعودي عادل الجبير"، مبينا أنه "اللقاء بحث عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الثنائية بين العراق والمملكة العربية السعودية".



وأضاف المكتب، أن "اللقاء ناقش تسهيل حصول العراقيين على التأشيرة، والإسراع بنصب أجهزة في بغداد لهذا الغرض، والسعي إلى زيادة حصة العراق من مقاعد الحج، كما انه جرى تأكيد تفعيل عمل المجلس التنسيقي العراقي -السعودي، وأن يكون الاجتماع القادم في بغداد".

وتابع، أن "الجانبين اتفقا على ضرورة توسيع آفاق التعاون بين البلدين في المجالات كافة، ولا سيما ملف الإعمار والاستثمار في مجال الطاقة والصحة والنقل، والإسراع بتنفيذ المبادرة السعودية فيما يخص إنشاء الملعب الرياضي في بغداد، وتطوير منفذ عرعر، وأموال المنحة البالغة مليار دولار ونصف، المخصصة لإعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي توجه، امس الاحد، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية، بحسب ما اعلنه مكتبه الاعلامي.

