بالفيديو: السومرية أولا في اكثر القنوات متابعة على فيسبوك لعام 2018

انعكاسا لما يقدم من برامج ونشرات أخبار تنقل المصداقية وتوثق كل شاردة وواردة وفق اسس ومعايير مهنية، احتلت صفحة قناة السومرية الفضائية المركز الاول بين صفحات القنوات المحلية بعد أن حصلت على ثلاثة ملايين ومئة وثمانية واربعين الفا وثمانين متابعًا، حسب ما اعلنه مركز الاعلام الرقمي، تلتها بالمركز الثاني صفحة قناة الفلوجة الفضائية، فيما جاءت صفحة قناة الحرة عراق بالمركز الثالث.واوضح المركز ان احصائيته اعتمدت على عدة معايير من بينها ان الصفحة موثقة رسميا من قبل الفيسبوك، وان تكون القناة ناطقة باللغة العربية، فضلا عن اهتمامها بالشأن العراقي بشكل خاص.

وبالتزامن مع ذلك، حصلت نشرة أخبار السومرية على المرتبة الأولى من بين أكثر عشرة برامج مشاهدة على القناة في عام الفين وثمانية عشر، حيث تميّزت نشرة الأخبار بمعايير جديدة في صناعة الخبر، قوامها أنباء موثوقة ودقيقة وميزتها السرعة والرصانة، وجاء بعدها البرنامج الاجتماعي ناس وناس الذي ينقل من خلاله هموم الشارع العراقي وينقلها الى المسؤولين.

اما برنامج خط أحمر الذي يقدمه الاعلامي بلال صفاء، فقد جاء بالمرتبة الثالثة تكريسا للجهود الكبيرة التي بذلت في تسليط الضوء على القضايا الجنائية والإرهابية.

ودأبت مؤسسة السومرية منذ تأسيسها على اعتماد المعايير المهنية في نقل الاحداث والتعاطي مع الملفات الحساسة بعيدا عن التأثيرات او الميول التي تحتسب لجهات معينة.

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