بالفيديو: السومرية أولا في اكثر القنوات متابعة على فيسبوك لعام 2018

واوضح المركز ان احصائيته اعتمدت على عدة معايير من بينها ان الصفحة موثقة رسميا من قبل الفيسبوك، وان تكون القناة ناطقة باللغة العربية، فضلا عن اهتمامها بالشأن العراقي بشكل خاص.
وبالتزامن مع ذلك، حصلت نشرة أخبار السومرية على المرتبة الأولى من بين أكثر عشرة برامج مشاهدة على القناة في عام الفين وثمانية عشر، حيث تميّزت نشرة الأخبار بمعايير جديدة في صناعة الخبر، قوامها أنباء موثوقة ودقيقة وميزتها السرعة والرصانة، وجاء بعدها البرنامج الاجتماعي ناس وناس الذي ينقل من خلاله هموم الشارع العراقي وينقلها الى المسؤولين.
اما برنامج خط أحمر الذي يقدمه الاعلامي بلال صفاء، فقد جاء بالمرتبة الثالثة تكريسا للجهود الكبيرة التي بذلت في تسليط الضوء على القضايا الجنائية والإرهابية.
ودأبت مؤسسة السومرية منذ تأسيسها على اعتماد المعايير المهنية في نقل الاحداث والتعاطي مع الملفات الحساسة بعيدا عن التأثيرات او الميول التي تحتسب لجهات معينة.
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