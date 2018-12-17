ضبط ثلاث عجلات تحمل مواد خارج الضوابط في سفوان

الخليج 365/ بغداداعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، ضبط ثلاث عجلات تحمل مواد خارج الضوابط في منفذ سفوان الحدودي مع الكويت.

وقالت في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "تم ضبط ثلاث عجلات نوع جي أم سي تحمل مواد خارج الضوابط في منفذ سفوان الحدودي بين العراق والكويت"، مبينة أن السيارات "تحمل مواد مختلفة غذائية وملابس مختلفة ومستخدمة ".

وأوضحت الهيئة أنه "تم ضبطها خارج الحرم الجمركي من قبل شعبة البحث والتحري وعند التدقيق تبين عدم وجود شهادة منشأ وأجازة استيراد وهذا مخالف للضوابط والتعليمات".



واشارت الى "أحالة جميع المواد المضبوطة الى مركز شرطة سفوان وفق محضر أصولي لاتخاذ الاجراءات القانونية".