نقابة معلمي النجف: لسنا معنيين بدعوات الإضراب عن الدوام الأربعاء والخميس المقبلين

الخليج 365/ النجفأكدت نقابة المعلمين فرع النجف، الاثنين، أنها غير معنية بدعوات الإضراب عن الدوام في المدارس يومي الأربعاء والخميس المقبلين للمطالبة بتحسين واقع التعليم في العراق، مشيرةً إلى عدم إمكانية اتخاذ مثل هذا القرار عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال نقيب المعلمين بالنجف محمد البديري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "النقابة غير معنية بما اشيع وتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من دعوات للإضراب يومي الأربعاء والخميس"، مبيناً أن النقابة "لوحت باللجوء للإضراب في حالة عدم تحقيق مطالبها فيما يخص قطع الأراضي والحقوق الأخرى".



وأضاف البديري "نحن متواصلون مع أصحاب القرار للوصول إلى نتائج متقدمة دون اللجوء للإضراب في الوقت الحاضر"، ماضياً إلى القول "لا يوجد إضراب في عام 2018 ولكن الخيار ما زال مطروحاً ومدروساً ولا يمكن اتخاذ مثل هذا القرار عبر منصات التواصل الاجتماعي وانما من مصدر النقابة المركزي في بغداد".

يذكر أن ناشطين على موقع التواصل (فيس بوك) أطلقوا دعوات للإضراب عن الدوام في المدارس يومي الأربعاء والخميس المقبلين (19 و 20 من الشهر الحالي) للمطالبة بتحسين واقع التعليم في العراق.

