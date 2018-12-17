بالفيديو: تحشيد نيابي لاكمال النصاب بجلسة الخميس وتحذير من ازمة الوزارات الشاغرة

استكمال الكابينة الوزارية هو ما يشغل السلطتين التنفيذية والتشريعة في الوقت الراهن، لما لهذا الموضوع من ارتباط وثيق بهموم الشارع العراقي الذي ينتظر حكمة السلطتين والخروج من المناكفات السياسية والالتفات الى مصلحة البلد.

ووفق هذه المعطيات، ذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" ان هناك تحشيدا نيابيا لإكمال النصاب بجلسة الخميس المقبل لحسم ازمة الوزارات الشاغرة. ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله انه لايوجد تلويح في الافق بشأن تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كابينته الحكومية يوم الثلاثاء بسبب احتمال عدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس النواب، مشيرا الى ان يوم الخميس قد يكون يومًا حاسمًا لأن هناك تحشيدا نيابيا بهدف إكمال النصاب وحسم موضوع استكمال الكابينة الوزارية.



وبشأن وجود التنازل عن بعض المرشحين للوزارات، فقد أكد المصدر ان هناك نوعا من القبول بالأمر الواقع بعدم الاتجاه أكثر في التصعيد في حال لم يكتمل النصاب هذا الأسبوع حتى لا تستمر الأزمة، محذرا من انتقال الازمة الى الشارع العراقي لما لهذه الوزارات من تأثير مباشر على العديد من الجوانب التي ترتبط بسلسلة حياة المواطنين.

ورجّح النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، حسم المتبقي من الكابينة الوزارية الثلاثاء أو الخميس المقبلين، فيما اكد وجود تفاهمات وتقارب بوجهات النظر حول تلك الوزارات وخاصة الدفاع والداخلية.

ووسط هذه الصورة الضبابية، يلعب عامل الوقت دورا مهما في إجبار السياسيين وكتلهم النيابية على استكمال الوزارات الشاغرة، سيما وان الانتخابات البرلمانية مضى عليها بحدود السبعة أشهر من دون الوصول الى حكومة متكاملة تنفذ برنامج رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي قدمه امام ممثلي الشعب.

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