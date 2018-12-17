بالفيديو: الاعلامية العراقية نبراس المعموري ترفع اسم العراق في تكريم استثنائي

في تكريم وصفته بالاستثنائي، تمكنت الاعلامية نبراس المعموري أن ترفع اسم بلدها العراق بعد أن اختارها مركز الاعلاميات العربيات من بين 5 نساء رائدات في العالم العربي ترحيبًا بإنجازاتها في مجال الاعلام والدفاع عن حقوق المرأة العراقية.

المعموري أسفت لغياب المرأة في تشكيل الكابينة الحكومية معتبرة أن ذلك بمثابة تهميش لدورها في الحياة السياسية.

هذا الحدث تزامن مع إطلاق مركز الاعلاميات العربيات لأعماله في لبنان حيث كان هناك حضور لافت للسفراء السياسيين ونخية من الاعلاميين المرموقين.



من جهته، اعتبر وزير السياحة اواديس كيدانيان أن "اطلاق مركز الاعلاميات العربيات في لبنان هو حدث مهم بالنسبة الى لبنان".

أما وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان،‎ فأشار الى أن "هذا المشروع يؤكد امكانيات المرأة وطاقاتها في كافة المستويات ومن بينها المجال الاعلامي".

نبراس المعموري عبّرت عن فخرها الكبير في استلام الدرع التكريمي موجهةً الشكر الى القوات الامنية ودماء الشهداء تزامنا مع فرحة النصر على داعش.

رئيسة مركز الاعلاميات العربيات في لبنان زينة فياض، اعتبرت أن طريق النجاح امام الاعلاميات ليس سهلا نظرا للضغوطات الاجتماعية والدينية التي يتعرّضن لها، لافتة الى أن المركز يهدف الى تنمية الادراك الاجتماعي في الاعلام وتنفيذ برامج تدريبية للصحفيين.

يهدف اطلاق مركز الاعلاميات العربيات الى تعزيز الروابط بين النساء الرائدات. فالى أي مدى ستؤثر هذه الاستراتيجية الجديدة على تطور الاعلام العربي؟

