ملك السعودية للحلبوسي: نأمل ان تشهد المرحلة المقبلة عودة العراق إلى مكانته البارزة في المنطقة

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاثنين، حرص العراق على تطوير علاقاته مع محيطه العربي والإقليمي، مشدداً على أهمية أن يكون للسعودية دوراً في ملف إعمار العراق، فيما أعرب الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عن أمله بعودة العراق إلى "مكانته البارزة" في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير التقى املك السعودي "سلمان بن عبد العزيز، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى المملكة العربية السعودية، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يضمن مصالح الشعبين الشقيقين، وآخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية".



وذكر الحلبوسي، بحسب البيان، أن "العراق حريص على تطوير علاقته مع محيطه العربي والإقليمي من خلال التنسيق المشترك وعلى المستويات كافة، ولا سيما على المستويين الاقتصادي والاستثماري ودعم التبادل التجاري وفتح المنافذ الحدودية وتطويرها"، مشددا على "أهمية أن يكون للدول الشقيقة دور في ملف إعمار العراق، ولا سيما المملكة العربية السعودية بما تمتلكه من شركات وخبرات ستسهم في إعادة تأهيل العديد من المدن التي تضررت بفعل الإرهاب أو تلك التي تفتقر للخدمات والبنى التحتية".

وأكد الحلبوسي، "ضرورة انفتاح العراق على أشقائه العرب، وتوثيق علاقته مع الجميع وبما يخدم القضايا ذات الاهتمام المشترك"، داعياً إلى "ضرورة تنسيق الجهود العربية؛ من أجل تجاوز الخلافات والمشاكل عبر الحوار البناء والابتعاد عن التصعيد الذي ينعكس سلبا على أمن المنطقة واستقرارها".

من جانبه، أعرب الملك السعودي عن أمله بأن "تشهد المرحلة المقبلة عودة العراق إلى مكانته البارزة في المنطقة، ولا سيما بعد الانتصارات المتحققة على الإرهاب أو المجالات الأخرى"، مشدداً على "دعم حكومة المملكة للعراق وشعبه وعلى المستويات كافة".

يذكر أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصل، أمس الأحد، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية.

