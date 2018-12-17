نائب يرجح حسم المرشحين للوزارات المتبقية الاسبوع الحالي ويؤكد تمريرهم بالتوافقية

الخليج 365/ بغدادرجح النائب عن كتلة المحور الوطني فالح العيساوي، الاثنين، طرح جميع مرشحي الوزارات المتبقية بجلسة يوم غد الثلاثاء أو الخميس المقبل، فيما أشار إلى أن تمرير الوزارات لن يكون الا بالتوافقية حتى وان استطاع تحالف البناء تحقيق الأغلبية.

وقال العيساوي في حديث لـ الخليج 365، إن "المتبقي من الكابينة الوزارية لحكومة عبد المهدي لن يمر الا بالتوافق وليس الأغلبية حتى وان استطاع تحالف البناء استكمال النصاب القانوني لعقد الجلسة وتحقيق الأغلبية".



وأشار العيساوي، إلى أن "تحالف البناء في جميع الجلسات السابقة للبرلمان كانت لديه العددية الواضحة داخل القاعة وكان قادرا على تمرير جميع الوزراء أو القرارات والملفات في الجلسات الـ18 السابقة لكنه اختار التوافقية".

وأضاف، أن "المعلومات التي لدينا من طبيعة الحوارات التي تجري وما تم التوصل اليه خلالها هو تمرير كامل الكابينة الوزارية خلال جلسة الثلاثاء أو الخميس من الاسبوع الحالي"، مبيناً أنه "بحال حصل اختلاف بالتوافقات فانه لن يتجاوز وزارة او اثنين كحد اقصى ويتم تمرير البقية بالتوافق".

ولفت العيساوي، إلى أن "الوزارات التي لن يحصل على توافق سيتم طرحها للتصويت داخل الجلسة ومن يتم تمريره سيمر ومن لا يتم تمريره يصار الى استبداله بمرشح اخر وحسب حرية رئيس مجلس الوزراء لاختيار البديل المناسب".

وكان النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز أكد، اليوم الاثنين، أن الأسماء التي ستُطرح بجلسة التصويت على استكمال الكابينة الوزارية هي نفس الأسماء التي ارسلت بكتاب رسمي في وقت سابق.

