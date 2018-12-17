بعد الهولندي.. وزير الخارجية الالماني يصل يغداد

الخليج 365/ بغداداعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، ان وزير الخارجية الالماني وصل الى بغداد.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير الخارجية الالماني هايكو ماس وصل قبل قليل الى العاصمة بغداد".

ومن المقرر ان يلتقي ماكس بالمسؤولين العراقيين ويبحث معهم العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في المجالين الاقتصادي والامني.

وجاءت هذه الزيارة بعد يوم واحد من زيارة وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك الى بغداد للقاء عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية.

