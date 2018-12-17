الاتحاد الوطني يعتزم مقاطعة جلسة البرلمان التي ستعقد غدا

الخليج 365/ بغداداعلن النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه، الاثنين، عن عزم الاتحاد مقاطعة جلسة البرلمان التي ستعقد يوم غد الثلاثاء.

وقال طه في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الاتحاد الوطني الكردستاني يعتزم مقاطعة جلسة البرلمان المقرر عقدها غدا الثلاثاء في حال تضمن جدول أعمالها التصويت على الوزارات المتبقية وعدم تقديم المرشح الوحيد للاتحاد خالد الشواني لوزارة العدل".



واكدت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، في الرابع من كانون الاول الحالي، ان وزارة العدل من استحقاقها، فيما دعت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى عدم "الخضوع للضغوط".