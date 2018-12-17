بالوثيقة.. محكمة القضاء الاداري تصدر حكماً ببطلان قرار العبادي باعفاء الفياض من مناصبه



اعلن مكتب فالح الفياض، الاثنين، ان محكمة القضاء الاداري اصدرت حكماً ببطلان قرار رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي باعفاء الفياض من مناصبه. الخليج 365/ بغداداعلن مكتب فالح الفياض، الاثنين، ان محكمة القضاء الاداري اصدرت حكماً ببطلان قرار رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي باعفاء الفياض من مناصبه. وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "محكمة القضاء الاداري اصدرت حكماً قضائياً ببطلان قرار رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي باعفاء فالح الفياض من مناصبه". واضاف ان "المحكمة قررت إعادته الى مناصبه والزام تمكينه من ممارسه أعماله مستشاراً للامن الوطني ورئيساً لهيئة الحشد الشعبي ورئيساً لجهاز الأمن الوطني".









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