بالصور.. حال مدرسة بالمملحة في المثنى

الخليج 365/ بغدادتناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صورا لوضع احدى مدارس منطقة المملحة في قضاء السماوة بالمثنى.

وبحسب الناشطين فأن هذه المدرسة المكونة من كرفانات، تحاصرها البرك والسيول والزبال والأوبئة، ما يصعب على الطلاب الوصول الى المدرسة.

واضافوا ان ذلك يسبب بانتشار الامراض بين التلاميذ.







