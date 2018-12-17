بالصور.. فتح آخر شارع مغلق في الحارثية

الخليج 365/ بغدادأعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن فتح آخر شارع مغلق في منطقة الحارثية غربي العاصمة صباح اليوم.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم صباح اليوم، فتح اخر شارع مغلق في منطقة الحارثية "الشارع الرابط بين شارع الكندي وشارع الزيتون" مروراً بجامع الخنساء".

وأضاف البيان، أن ذلك جاء "تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي يواصل الجهد الهندسي في قيادتنا بفتح جميع الطرق والشوارع الرئيسة والفرعية منها، ضمن أحياء العاصمة بغداد".





