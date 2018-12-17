الإصلاح يحذر من "تسييس" هيأة المساءلة ويستغرب إلغاء قرارات حكومة تصريف الأعمال

الخليج 365/ بغداددعا تحالف الإصلاح والإعمار، الاثنين، المسؤولين في المواقع السيادية إلى التخلي عن الجنسية الثانية، وفيما أعرب عن استغرابه من إلغاء قرارات الحكومة السابقة خلال فترة تصريف الأعمال، حذر من "تسييس" هيئة المساءلة والعدالة.

وجاء في بيان للتحالف تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الكتلة النيابية لتحالف الإصلاح والإعمار عقدت اجتماعها الأول برئاسة رئيس التحالف عمار الحكيم رئيس التحالف وبحضور رئيس الكتلة وأغلب أعضائها وقد بارك المجتمعون لـ(النائب) صباح الساعدي اختياره رئيسا للكتلة النيابية".



وأضاف البيان، أن "المجتمعين ناقشوا النقاط المدرجة على جدول الأعمال وتم التأكيد على ضرورة مواصلة الاجتماعات لحسم ما تبقى من موضوعة مأسسة التحالف وتنظيم عمله ووضع خطة تشريعية ورقابية فعالة تتبناها الكتلة النيابية عبر اللجان النيابية وذلك للانطلاق بثبات نحو تحقيق أهدافه في الإصلاح والتنمية والاستقرار".

وأشار البيان، إلى أن "المجتمعين اتفقوا على دعم مسار تحالف الإصلاح والإعمار ورؤيته لإخراج العراق من أزماته الحالية، مع تأكيدهم على أهمية تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل وتحقيق تطلعات الشعب العراقي".

وأشاد التحالف، بحسب البيان، بـ"خطوة رئيس الجمهورية برهم صالح بتخليه عن جنسيته البريطانية"، داعياً "باقي المسؤولين في المواقع السيادية للتخلي عن الجنسية الثانية اعتزازا بالهوية الوطنية العراقية".

وأعرب التحالف عن "استغرابه من إجراء إلغاء قرارات مجلس الوزراء للأشهر الثلاث الماضية خلال مدة تصريف الأعمال من قبل حكومة العبادي، مع أن معظم هذه القرارات كانت قرارات صحيحة وقانونية ويصب الكثير منها في الصالح العام".

وحذر التحالف، من "تسييس هيئة المساءلة والعدالة وتجنب استخدامها لتصفية الحسابات السياسية"، داعياً الهيئة إلى "العمل بشفافية ومهنية عالية دون النظر إلى اتجاهات المسارات السياسية".

