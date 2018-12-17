البرلمان يعلن اسماء النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستوري

اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النوابـ الاثنين، عن اسماء النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستوري.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هناك ثمانية نواب فائزين بالانتخابات النيابية التي جرت في الـ12 من ايار الماضي، لم يؤدوا لغاية جلسة الـ16 بتاريخ السادس من كانون الاول الحالي، اليمين الدستوري".
وبحسب الدائرة الاعلامية فأن الاسماء ضمت :
1-اسعد عبد الامير عبد الغفار طعمة.
2- حسين جاسم ناصر حسين.
3- حيدر جواد كاظم العبادي.
4-راكان سعيد علي رضوان.
5- عبد الحسين عبد الرضا باقر محمد.
6-عطوان سيد حسن ثامر.
7- قاسم محمد جلال حسين.
8-نوري كامل محمد حسن.
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