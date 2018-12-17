اول تصريح من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الجديد في العراق

الخليج 365/ بغداداكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الاثنين، استمرار الحكومة العراقـية في التعاون مع بعثة يونامي، فيما اشارت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الجديد في العراق جنين هينس بلاسخارت الى استمرار دعم الأمم المتحدة للعراق في المجالات كافة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير الخارجية محمد علي الحكيم استقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الجديد في العراق جنين هينس بلاسخارت، بمناسبة المباشرة بمهام عملها في العراق"، مبينة ان "الحكيم هنأ بلاسخارت بمناسبة تسنمها المنصب الجديد في العراق".



واعرب الحكيم خلال البيان عن امله "بمزيد من التعاون في كافة المجالات لاسيما فيما يخص دعم النازحين ومشاريع دعم المرأة والطفل وغيرها من الموضوعات التي تدعم الحكومة والمجتمع العراقي"، مؤكداً "استمرار الحكومة العراقـية في التعاون مع بعثة يونامي".

وثمَّن الحكيم "ما قدمه يان كوبيتش والأمم المتحدة من دعم للعراق، خلال فترة عمله في العراق ".

من جانبها، أعربت بلاسخارت عن شكرها للوزير الحكيم لما تقدمه وزارة الخارجية من تعاون وتنسيق مع بعثة يونامي"، مؤكدة "استمرار دعم الأمم المتحدة للعراق في المجالات كافة للمساهمة في استقراره الدائم".

واعلنت وزارة الخارجية، في وقت سابق، عن وصول الرئيس الجديد لبعثة الامم المتحدة في العراق سعادة جنين هينس بلاسخارت الى العاصمة بغداد.

