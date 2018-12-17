نائب يؤكد عدم تغيير أسماء المرشحين للوزارات المتبقية من الكابينة الحكومية

الخليج 365/ بغدادأكد النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، الاثنين، أن الأسماء التي ستُطرح بجلسة التصويت على استكمال الكابينة الوزارية هي نفس الأسماء التي ارسلت بكتاب رسمي في وقت سابق، مبيناً أن تغيير الأسماء يتم في حالتين.

وقال الفايز في حديث لـ الخليج 365، إن "أسماء المرشحين التي ستطرح بجلسة هذا الاسبوع لاستكمال الكابينة الوزارية وخاصة الوزارات الأمنية هي نفس الأسماء وتحديداً فالح الفياض لوزارة الداخلية وفيصل الجربا لوزارة الدفاع"، مبيناً أن "رئيس مجلس الوزراء لا يستطيع تغيير الأسماء الا بحالات محددة لأنه أرسلها بكتاب رسمي للبرلمان".



وأضاف الفايز، أن "الحالة الأولى تكون من خلال إعادة مجلس النواب الأسماء بكتاب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء لأسباب يتم ذكرها بالكتاب المرسل"، لافتاً إلى أن "الحالة الثانية تكون من خلال التصويت على الأسماء داخل جلسة مجلس النواب ومن لا يحصل على ثقة البرلمان يتم إخراجه وعلى رئيس الوزراء إرسال اسم آخر".

يذكر أن النائب عن تحالف الفتح حنين القدو رجح، أمس الأحد (16 كانون الأول 2018)، حسم المتبقي من الكابينة الوزارية يوم غد الثلاثاء أو يوم الخميس المقبل، فيما أكد على وجود تفاهمات وتقارب بوجهات النظر حول تلك الوزارات وخاصة الدفاع والداخلية.

