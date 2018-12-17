الانواء الجوية تنشر جدولا بكميات الامطار الساقطة في العراق



نشرت هيئة الانواء الجوية، الاثنين، جدولا بالترسبات المائية الساقطة لمحطات العراق خلال الــ 24 ساعة الماضية بالملم. الخليج 365/ بغدادنشرت هيئة الانواء الجوية، الاثنين، جدولا بالترسبات المائية الساقطة لمحطات العراق خلال الــ 24 ساعة الماضية بالملم. ويبن الجدول ان "مدينة تكريت شهدت اعلى تساقط للامطار وبكمية17.0 ملم، تلتها منطقة بيجي وبواقع 11.0 ملم، ثم مدينة كركوك وبواقع 9.0 ملم". فيما شهدت العاصمة بغداد تساقط امطار وبنسبة 8.3 ملم. وفيما يلي الجدول الخاص بتساقط كمية الامطار في العراق:









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