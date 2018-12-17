شيوخ عشائر لنجدة بغداد: هناك احزاب سياسية تنفذ الدكات العشائرية

الخليج 365/ بغدادأكد مدير نجدة بغداد العميد محمد الربيعي، الاثنين، وجود تنسيق كامل بين الاجهزة الامنية وشيوخ العشائر للقضاء على ظاهرة الدكة العشائرية، فيما ابدى شيوخ العشائر رفضهم لهذه الظاهرة، واشاروا الى أن احزابا سياسية تنفذ مثل تلك الحوادث.

وقال الربيعي خلال لقائه وفدا ضم شيوخ عشائر من مختلف انحاء البلاد، وحضرته الخليج 365، "تمكنا يوم امس من القبض على اشخاص يرومون تنفيذ الدكة العشائرية ضمن منطقة الرشاد ضمن العاصمة بغداد"، مؤكدا أن "عشائر العراق مصممة للقضاء على ظاهرة الدكة العشائرية من خلال التنسيق الكامل مع جميع القطعات الماسكة".



من جانبهم، قال وفد من العشائر: "نحن ضد الدكات العشائرية ونرفضها وهي ظاهرة سلبية"، مشيرين الى أن "الاشخاص الذين يفعلون الدكة العشائرية يمثلون انفسهم وهم ليسوا بعشائر".

وأكد وفد شيوخ العشائر "نريد تعاون القضاء في اصدار اوامر القبض على من يعملون الدكة"، مشددين أن "القانون معنا ورجالنا الان لديهم الاستعداد الكامل للتعاون مع القانون".

واشاورا الى أن "الدكة العشائرية اذا سيطروا عليها الشيوخ فهناك احزاب سياسية تعملها"، مؤكدين "نريد التعاون للخروج بصيغة صحيحة".

يذكر ان مجلس القضاء الأعلى وجه في وقت سابق بالتعامل مع ما يعرف بـ"الدكة العشائرية" وفقاً لأحكام قانون مكافحة الإرهاب، فيما أوضحت وزارة الداخلية ان عقوبتها تصل من المؤبد الى الاعدام.